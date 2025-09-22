Dopo 11 giorni di agonia, è morta Alessandra, la ragazzina di 13 anni che era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale alle porte di Nuoro, in Sardegna.

Nuoro, terribile incidente frontale: la dinamica

Era l’11 settembre scorso quando si è verificato un terribile incidente stradale alle porte di Nuoro, in Sardegna, sulla strada statale 389.

Nello scontro frontale sono rimaste ferite 10 persone, di cui 5 in codice rosso, tra cui una ragazzina di 11 anni, Alessandra Cottu, le cui condizioni sono apparse subito critiche, tanto che la minorenne è stata traferita all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove è stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia.

Nuoro, morta la 13enne coinvolta nell’incidente frontale dopo 11 giorni di agonia

Le condizioni di Alessandra Cotti, la 13enne rimasta coinvolta nel terribile scontro frontale alle porte di Nuoro lo scorso 11 settembre, erano apparse subito critiche. La ragazzina era stata traferita al Bambin Gesù di Roma dove purtroppo, questa mattina, dopo 11 giorni di agonia, è morta. Alessandra era ricoverata in terapia intensiva, le sue condizioni sono peggiorate in mattinata, con i medici che hanno deciso di avviare le procedure di accertamento di morte cerebrale, fino alla dichiarazione ufficiale della morte. Tutta la comunità di Ollolai si stringe attorno alla famiglia della piccola.