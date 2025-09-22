Tragedia sulla tangenziale Sud di Brescia nel pomeriggio di ieri, dove un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato violentissimo e la vittima è deceduta sul colpo. Le autorità stanno indagando per capire la dinamica esatta dell’incidente, mentre familiari e amici restano sotto choc per la perdita improvvisa.

Brescia, incidente mortale in tangenziale Sud

Un terribile schianto ha stroncato la vita di una giovane di 27 anni nel pomeriggio di ieri, domenica 21 settembre, sulla tangenziale Sud di Brescia. La Fiat 500 su cui viaggiava ha urtato violentemente il guardrail e poi la cuspide dello spartitraffico, ribaltandosi prima di ricadere sull’asfalto.

L’impatto è stato così violento che la conducente sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo e il motore dell’auto è stato rinvenuto a diversi metri di distanza. I soccorsi, arrivati immediatamente sul posto insieme a polizia stradale e vigili del fuoco, non hanno potuto fare nulla: la giovane è deceduta sul colpo.

La tangenziale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi della Polstrada, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente, al momento ritenuto autonomo, senza altri veicoli coinvolti.

Incidente mortale a Brescia: chi era la vittima

Michela Righetto, residente a Virle di Rezzato, lascia un vuoto profondo nella sua comunità. Descritta da chi la conosceva come solare e determinata, Michela era molto legata alla famiglia e agli amici. La sua morte improvvisa ha sconvolto la cittadina e la comunità circostante, che ora piangono la perdita di una ragazza di soli 27 anni, travolta da una tragedia che nessuno poteva prevedere.