Un tragico scontro frontale tra due moto a Pisa ha provocato la morte di due giovani. Le autorità hanno immediatamente avviato un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La comunità locale è sotto shock per la perdita prematura dei due ragazzi.

Incidente frontale tra moto: morto anche il secondo giovane

Un grave scontro frontale, avvenuto nel parcheggio dell’Ikea nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre, tra due motociclette ha causato la morte di due adolescenti a Pisa. Il diciassettenne Jacopo Gambini è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre il sedicenne Leonardo Renzoni, inizialmente ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva, ha subito l’accertamento di morte cerebrale ieri sera, venerdì 19 settembre.

La famiglia di Leonardo, con il nullaosta della procura minorile, ha autorizzato l’espianto degli organi.

Incidente frontale tra moto, morti due giovani: aperta un’inchiesta

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, i due ragazzi stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche quando le moto si sono scontrate frontalmente.

Per far luce sull’accaduto, gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e visionando le telecamere di sorveglianza dell’area. Sono, inoltre, al vaglio i contenuti pubblicati sui social e sul canale YouTube aperto da una delle vittime, elementi che potrebbero fornire dettagli importanti sul caso.