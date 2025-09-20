La comunità e le forze dell’ordine piangono la tragica scomparsa del poliziotto Giuseppe Maggio, vittima di un incidente mortale a soli 28 anni. In queste ore di dolore, i colleghi hanno voluto ricordarlo con una lettera toccante, in cui emergono affetto, stima e il profondo vuoto lasciato dalla sua prematura scomparsa.

Addio al poliziotto Giuseppe Maggio: morto a 28 anni in un tragico incidente

Giuseppe Maggio si era preso qualche giorno di pausa per tornare nel suo paese natale, Nicosia, in provincia di Enna, e partecipare ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Aiuto, una tradizione a cui non prendeva parte da cinque anni. Purtroppo, il giovane poliziotto non è riuscito a raggiungere la festa: è caduto in moto a soli 150 metri dalla sua abitazione, trovando la morte lungo la contrada Sant’Agrippina.

Agente della Polizia Stradale di Cerveteri-Ladispoli dall’inizio dello scorso anno, Giuseppe aveva 28 anni. Era anche confrate della Confraternita di San Cataldo, un legame che rendeva particolarmente significativo il suo ritorno a casa in occasione della festa religiosa. La sua improvvisa scomparsa ha sconvolto non solo Nicosia e il quartiere di San Cataldo, dove era noto e stimato, ma anche le comunità di Cerveteri e Ladispoli.

Addio al giovane poliziotto Giuseppe Maggio: il commovente addio dei colleghi

Il rito funebre si terrà oggi, sabato 20 settembre alle 15:30, nella Chiesa Cattedrale di Nicosia. Contemporaneamente, i colleghi della Polizia Stradale si riuniranno nella chiesa di San Giovanni Battista a Ladispoli per una messa in suo onore. Il sindaco di Nicosia ha proclamato il lutto cittadino durante la cerimonia, con sospensione delle attività ludiche e ricreative, chiusura dei negozi, e esposizione delle bandiere a mezz’asta.

La comunità nicosiana, profondamente colpita dalla tragedia, ha annullato tutti gli eventi previsti, mentre i colleghi hanno condiviso un toccante messaggio in suo ricordo.