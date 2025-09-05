Scontro tra auto e camper sulla Ss 756: bilancio drammatico di morti e feriti nell'incidente frontale.

Un terribile incidente frontale ha sconvolto la tranquillità della Ss 756. Un’auto e un camper si sono scontrati frontalmente in circostanze ancora da chiarire, causando un bilancio drammatico di morti e feriti.

Spaventoso frontale tra auto e camper sulla statale: soccorsi e indagini in corso

Le autorità e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul posto erano presenti un’automedica, un’auto infermieristica, due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La strada è stata chiusa ore per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi. Al momento le cause dello scontro non sono ancora state accertate; spetterà agli investigatori ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Spaventoso frontale tra auto e camper sulla statale: il bilancio di morti e feriti

Oggi, venerdì 5 settembre, poco dopo le 12:50, un violento impatto ha visto coinvolti un’auto e un camper sulla Ss 756, nel comune di Sannazzaro De’ Burgondi, in provincia di Pavia, nei pressi della Raffineria Eni.

A seguito dello scontro, l’auto si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa contro un cancello. Il conducente della vettura ha perso la vita sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate, mentre la passeggera, una donna di 35 anni, è stata trasportata in elisoccorso al Niguarda di Milano con traumi multipli. L’uomo alla guida del camper, 56 anni, ha riportato anch’egli ferite significative ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia.