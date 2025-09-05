Un tragico incidente stradale ha sconvolto Cologne, comune nel Bresciano: un giovane di 20 anni, a bordo della sua moto, ha tamponato un amico e, a seguito della caduta, si è schiantato contro un palo, perdendo la vita sul colpo. La dinamica dello scontro è al vaglio degli inquirenti.

Incidente in moto a Cologne: dinamica al vaglio degli inquirenti, amico indagato

La notte tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre ha visto un drammatico incidente stradale a Cologne, nel Bresciano. Un ragazzo di 20 anni, di origine tunisina e residente a Chiari, ha perso la vita in via Montorfano mentre era a bordo di un Piaggio Beverly 500.

La vittima stava viaggiando con un piccolo gruppo di amici su quattro mezzi, tra moto e scooter, quando, in prossimità di un dosso, ha tamponato la moto di un amico. L’impatto lo ha sbalzato dalla sella e lo ha fatto finire contro un palo, causando ferite subito rivelatesi letali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La Polizia stradale ha avviato accertamenti approfonditi per ricostruire con precisione le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Secondo le prime ipotesi, una frenata improvvisa del mezzo davanti al giovane avrebbe provocato il tamponamento e la perdita di controllo della moto. L’amico che gli aveva prestato il veicolo è attualmente indagato, anche perché il mezzo non era assicurato.

Incidente in moto a Cologne: muore 20enne, chi era la vittima

La giovane vittima si chiamava Salim Saidane, aveva 20 anni ed era residente a Chiari. Di origini tunisine, era conosciuto tra amici e conoscenti come un ragazzo solare e appassionato di moto, spesso impegnato in gite e piccoli raduni con il suo gruppo di amici. Il prossimo 22 settembre avrebbe compiuto 21 anni.