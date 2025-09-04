Un tragico incidente ha scosso Torre a Mare nella tarda mattina di oggi. Una giovane di 21 anni, alla guida della sua auto, è precipitata in acqua in circostanze ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Torre a Mare, auto con a bordo una 21enne precipita in acqua: la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, una Toyota, avrebbe improvvisamente accelerato sul brecciato del molo, acquisendo velocità prima di cadere dalla scogliera. Un testimone ha riferito di aver visto la macchina compiere una brusca sgommata prima di finire in acqua. Le autorità stanno esaminando attentamente la vicenda per chiarire le cause dell’accaduto, senza escludere l’ipotesi di un gesto volontario.

Torre a Mare, auto con a bordo una 21enne precipita in acqua: l’epilogo è tragico

Un drammatico episodio ha scosso Torre a Mare, periferia sud di Bari, nella tarda mattinata di giovedì 4 settembre: una giovane ha perso la vita quando la sua auto è precipitata in mare nei pressi della Grotta della Regina. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30, e la conducente è rimasta intrappolata nell’abitacolo.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, dei vigili del fuoco, della polizia locale e della Guardia costiera, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. Le operazioni per riportare l’auto in superficie sono state sospese a causa delle avverse condizioni del mare.