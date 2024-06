È morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lavagna, la donna di 45 anni ricoverata dallo scorso 8 giugno, dopo un drammatico incidente nel porto di Lavagna: il figlio di 6 anni ancora in gravi condizioni al Gaslini.

L’incidente al porto di Lavagna

Mamma e figlio, insieme al resto della famiglia, erano caduti con l’auto nelle acque del porto di Lavagna, lo scorso 8 giugno. Dopo una giornata trascorsa in riviera, la famiglia era tornata al porto di Lavagna per tornare a casa: l’auto mentre stava compiendo manovra, ha subito un’improvvisa accelerata ed è precipitata in mare.

A bordo della macchina c’erano anche il padre e gli altri due figli, di 13 e 16 anni, che erano riusciti a liberarsi da soli. Madre e figlio di 6 anni erano, invece, rimasti sotto acqua, imprigionati nell’abitacolo per tanti minuti, prima di essere liberati da un sommozzatore presente nei pressi del luogo dell’incidente.

La 45enne era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale della cittadina del Tigullio, recuperata in arresto cardiaco.

La morte della donna

Il corpo della donna è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria: a indagare sono i carabinieri e la Circomare di Santa Margherita.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per lesioni colpose ma, con la morte della donna, adesso l’ipotesi di reato si è aggravata. Il pubblico ministero Sabrina Monteverde ha disposto accertamenti sulla macchina, una auto con cambio automatico: da capire se si sia trattato di un guasto o di un fatale errore umano.