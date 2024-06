L'incidente è avvenuto in FiPiLi allo svincolo di Pontedera-Ponsacco ed ha causato lunghe code e non pochi problemi per il traffico.

Questa mattina un incidente è avvenuto in FiPiLi che ha interessato un camion ed un’altra macchina. Al momento non è ancora chiaro il motivo che ha causato l’impatto e nemmeno se ci sono feriti, l’unica cosa certa è che lo scontro tra le due vetture ha causato code chilometriche mandando in caos il traffico.

Traffico in titol in FiPiLi

Un camion ha colpito un’auto che si stava immettendo sull’autostrada intorno alle 7:15 di questa mattina. Questo è quanto avvenuto questa mattina in FiPiLi, precisamente allo svincolo di Pontedera-Ponsacco. Al momento non è però chiaro se l’incidente sia avvenuto a causa di una disattenzione da parte dei guidatori o se i motivi sono altri, in ogni caso, stando alle ultime notizie, non sono stati registrati feriti.

Lo scontro ha causato non pochi problemi per il traffico, stando a quanto riferito le macchine sono rimaste bloccate per un lungo periodo di tempo e si sono create code lunghe fino a cinque chilometri. A quanto pare gli incolonnamenti sono iniziati già prima dell’uscita di Pontedera Est e anche la rotatoria che precede l’ingresso della Fi-Pi-Li a Le Melorie di Ponsacco ha registrato non pochi problemi di viabilità.

Considerata la situazione, sembra che molti automobilisti abbiano preferito prendere l’uscita verso Montopoli e continuare il loro viaggio utilizzando la viabilità secondaria.