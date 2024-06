Incidente in provincia di Alessandria, uomo cade in un pozzo: muore 84enne

La vittima dell'incidente è un uomo di 84 anni, morto dopo essere caduto in un pozzo a causa di un malore

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 18 giugno, a Castelceriolo, una frazione del comune di Alessandria.

Un uomo di 84 anni ha perso la vita cadendo in un pozzo. La vittima, Angelo Notti, si trovava su un terreno di sua proprietà lungo Via Provinciale Alessandria-Sale. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una fatalità causata probabilmente da un malore, che ha colto l’anziano mentre si stava sporgendo dal bordo del pozzo.

Si esclude il gesto volontario

Non ci sono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Alessandria, che cercheranno di fare luce sulla tragedia e ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto.

Altro drammatico incidente nel Bolognese

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un altro drammatico incidente. A Monterenzio, in provincia di Bologna, un escursionista di 75 anni è morto a causa di un malore improvviso, che lo ha colto lungo il sentiero 811 in località Cò del Vento. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione degli operatori dell’EliPavullo, l’uomo è deceduto.