Un brutto incidente tra due auto si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno, sulla Statale 172 al Km 40,5 tra Locorotondo ed Alberobello.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul luogo dell’incidente sembrerebbe che una Volvo bianca, con a bordo due donne, che procedeva in direzione Alberobello, si è scontrata con una Fiat Uno, con a bordo una ragazza e un ragazzo, che si stava immettendo sulla statale dalla Sc218 in direzione contrada Casalini.

L’impatto tra i due mezzi, ha portato la Volvo ad invadere l’altra corsia finendo violentemente contro un muretto.

Fortunatamente il personale del 118 giunto sul posto ha visitato i conducenti e passeggeri ed ha stabilito che nessuno ha riportato ferite gravi dopo l’impatto: la conducente della Volgo avrebbe riportato una contusione ad una mano.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul posto i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza gli occupanti e le auto. Le forze dell’ordine, invece, stanno effettuando le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente, ancora poco chiara. Nelle prossime ore probabilmente saranno ascoltati anche autisti e passeggeri.

I rilievi di rito sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Locorotondo, mentre il transito è stato gestito dal personale Anas.