Il 30enne è rimasto ferito dopo la caduta in moto fra le gallerie dell'Aurelia: l'incidente di Sestri Levante

Un pericoloso incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, mercoledì 19 giugno, fra le gallerie dell’Aurelia, all’altezza di Sestri Levante, in Liguria. Un uomo di circa 30 anni avrebbe perso il controllo della sua motocicletta e sarebbe caduto violentemente sull’asfalto: è ferito.

Incidente in moto sull’Aurelia: la dinamica del sinistro

Erano circa le ore 6 della mattina di oggi quando, lungo le gallerie di Sant’Anna a Sestri Levante sull’Aurelia, un uomo di circa 30 anni è caduto in moto. Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il centauro ha perso il controllo del suo veicolo ed è scivolato a terra per cause ancora tutte da verificare.

Incidente in moto sull’Aurelia: ferito uomo di 30 anni

Sul posto si sono presentati, oltre ai medici del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e poi trasferito in ambulanza in ospedale. Al momento delle prime cure, il 30enne era privo di conoscenza.