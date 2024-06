Un brutto incidente si è verificato in provincia di Bologna. Una donna di 31 anni è in gravi condizioni.

Incidente in moto in provincia di Bologna: grave una donna di 31 anni

Grave incidente in provincia di Bologna, a Maccaretolo di San Pietro in Casale. Lo schianto si è verificato sulla strada Galliera, che collega vari comuni, all’incrocio con via Setti. Una donna di 31 anni era in sella alla sua moto, quando è stata travolta da un’automobile che non ha dato la precedenza.

Incidente in moto a Bologna: la dinamica

Un uomo di 57 anni ha travolto con la sua automobile la 31enne che viaggiava in moto, senza darle la precedenza. La giovane non è riuscita a evitare l’impatto contro il cofano della macchina ed è stata sbalzata al suolo con violenza. I soccorsi sono arrivati subito, con ambulanza ed elisoccorso. La 31enne è stata portata al Maggiore in codice rosso.