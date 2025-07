Napoli, incidente sul lavoro a Pompei: due operai precipitano da un carrello elevatore, indagini in corso.

Un nuovo grave incidente sul lavoro ha scosso Napoli e la sua provincia. A Pompei, due operai sono precipitati da un’altezza di circa 15 metri mentre erano impegnati in un cantiere. Le autorità sono intervenute tempestivamente per soccorrere i feriti e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

Nuovo incidente a Napoli, due operai precipitano da 15 metri: condizioni critiche

Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 28 luglio, due operai sono rimasti gravemente feriti mentre eseguivano lavori di manutenzione su un impianto di telecomunicazioni in viale Unità d’Italia, nei pressi della stazione ferroviaria di Pompei.

I due si trovavano su un cestello elevatore a circa 15 metri di altezza quando, per motivi ancora da chiarire, il braccio idraulico del mezzo ha ceduto improvvisamente, causando la loro caduta.

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli; uno dei due è in condizioni critiche e in prognosi riservata, mentre l’altro è ricoverato in un ospedale di Castellammare di Stabia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, la Polizia municipale e la polizia di Stato, che hanno avviato le prime indagini.

Indagini aperte: la Procura di Torre Annunziata indaga sulle cause dell’incidente



La Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’area di lavoro è stata sequestrata e sono in corso rilievi tecnici per capire se i due operai fossero adeguatamente protetti con imbracature e dispositivi di sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori stavano effettuando operazioni di potatura e manutenzione su una antenna telefonica installata nel parcheggio di un supermercato. Le autorità intendono esaminare il mezzo coinvolto, la manutenzione effettuata e ascoltare testimoni e responsabili della ditta per cui lavoravano i due uomini, entrambi originari dell’area napoletana.

L’incidente si verifica pochi giorni dopo un’altra tragedia sul lavoro nel quartiere Vomero, dove tre operai hanno perso la vita in un crollo, sottolineando nuovamente la drammaticità della sicurezza sul lavoro.