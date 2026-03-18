Tragedia a Reggio Calabria, giovane donna investita e uccisa: è caccia al pi...

Tragedia a Reggio Calabria, giovane donna investita e uccisa: è caccia al pi...

Il dramma si è consumato nella notte, intorno alle ore 3.00: la vittima aveva solamente 29 anni.

Tragedia a Reggio Calabria, dove nella notte una donna finlandese di 29 anni è stata investita e uccisa da un pirata della strada, che è ancora in fuga.

Tragedia a Reggio Calabria: donna investita e uccisa mentre attraversava la strada

Incidente mortale nella notte, intorno alle ore 3.00, a Reggio Calabria, in viale Calabria, dove una ragazza finlandese di 29 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Senza prestare soccorso, il conducente dell’auto si è dato alla fuga. Quanto i soccorritori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 29enne. Ora è caccia al pirata della strada.

Tragedia a Reggio Calabria, giovane donna investita e uccisa: è caccia al pirata della strada

Si è dato alla fuga senza prestare soccorso il pirata della strada che nella notte ha investito e ucciso una ragazza di 29 anni finlandese che stava attraversando la strada. La ragazza era da sola al momento dell’incidente e dunque non ci sono testimoni. Si spera che grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona si possa risalire alla targa dell’auto e dunque al colpevole. Intanto il comandante della Polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno Giulia Scavello, la quale ha aperto un fascicolo.