Cantù, coltelli e bastoni sequestrati davanti al municipio: 4 denunciati

Sono stati sequestrati dalla Polizia coltelli e bastoni metallici a Cantù, in provincia di Como. Gli oggetti erano davanti al Municipio. Sono quattro le persone denunciate.

Cantù: coltelli e bastoni sequestrati davanti al Municipio

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, la Polizia di Cantù ha notato un giovane che si aggirava in modo sospetto nella zona del Municipio.

La pattuglia ha notato che l’uomo si è poi liberto di un oggetto, proprio davanti al Municipio. Gli agenti sono andati a controllare e, l’oggetto buttato, era un coltello, che è subito stato sequestrato. A questo punto si sono concentrati sul giovane, ovvero un domenicano di 29 anni residente a Varese. L’uomo è stato sottoposto a controllo, assieme ad altre tre persone con lui: gli agenti hanno sequestrato così due coltelli a serramanico e un bastone metallico.

Come detto la Polizia di Cantù ha sequestrato tre coltelli e un bastone metallico. La Polizia ha inoltre denunciato i quattro giovani alla Procura della Repubblica di Como per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Le indagini sono in corso per capire come mai le quattro persone erano in possesso di quelle armi.