Arrestato a Catania un quarantenne per armi e droga

Un’operazione della polizia di Catania ha portato all’arresto di un uomo di quarant’anni, accusato di detenzione illegale di armi da guerra e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo un’attenta indagine che ha rivelato attività illecite in due immobili utilizzati dall’uomo.

Scoperta di un arsenale

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale. Tra le armi sequestrate figurano una mitragliatrice Skorpion e un fucile Kalashnikov, strumenti di guerra che destano preoccupazione per la sicurezza pubblica. La presenza di tali armamenti suggerisce che l’indagato potesse essere coinvolto in attività criminali di alto livello, potenzialmente legate a organizzazioni mafiose o al traffico internazionale di armi.

Sequestro di sostanze stupefacenti

Oltre alle armi, gli agenti hanno trovato quasi 20 chilogrammi di droga, tra cui cocaina ed eroina. Questo ingente quantitativo di sostanze stupefacenti rappresenta un pericolo significativo per la comunità, poiché potrebbe essere destinato alla vendita al dettaglio. La polizia ha sottolineato l’importanza di queste operazioni per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le conseguenze legali

L’arresto del quarantenne segna un passo importante nella lotta contro il crimine organizzato nella regione. Le autorità locali hanno già avviato le procedure legali per garantire che l’individuo risponda delle sue azioni in tribunale. La polizia ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione e a intensificare le operazioni contro il traffico di armi e droga, collaborando con altre forze dell’ordine per smantellare reti criminali.