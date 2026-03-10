La nuova seconda serata di Bianca Berlinguer su Canale 5, pensata come un approfondimento politico e giornalistico innovativo, ha subito uno stop improvviso. Dopo quattordici prove, il debutto previsto tra fine marzo e inizio aprile è stato rimandato: secondo Fanpage, il programma potrebbe andare in onda solo in autunno, in attesa di tempi più maturi e di una definizione chiara del format.

La salute della conduttrice: un rinvio necessario

Un fattore determinante nello slittamento del debutto riguarda la salute di Bianca Berlinguer. Come riportato da Fanpage, la conduttrice dovrà sottoporsi a un secondo intervento agli occhi, simile a quello già affrontato in passato, che l’aveva costretta a condurre con i celebri occhiali da sole diventati iconici. L’operazione, pur non essendo complessa, richiederebbe tempi di recupero incompatibili con l’avvio frenetico di un nuovo programma.

Mediaset rinvia il programma in seconda serata di Bianca Berlinguer: i motivi dietro la scelta

Il programma sarebbe ancora in fase di definizione, con gli autori divisi tra due approcci: da un lato un format basato su interviste “one to one”, dall’altro una struttura più vicina al giornalismo d’inchiesta. Come segnala Fanpage, quattordici sessioni di prova non sarebbero state sufficienti a trovare un equilibrio convincente né a garantire ai reparti tecnici e produttivi le certezze necessarie per andare in onda senza intoppi. A questo si aggiungerebbe la complessità del contesto editoriale: il progetto non sarebbe un semplice talk, ma un approfondimento con una propria identità narrativa, ancora in costruzione.

La collocazione in palinsesto avrebbe rappresentato un ulteriore nodo. Come evidenziato dalla testata, il martedì sera rischiava di scontrarsi con l’incertezza legata al Grande Fratello Vip, mentre il lunedì era presidiato da fiction che non garantivano traino sicuro, come l’atteso ritorno de I Cesaroni, previsto solo per metà aprile.