La 17enne è stata rinvenuta morta nel cortile di un complesso abitativo di Cassino: le indagini sono in corso.

Tragedia a Cassino, dove una 17enne è stata trovata morta nel cortile di un complesso di edilizia popolare nel quartiere Fossa dei Serpenti. La giovane sarebbe precipitata da un’abitazione ai piani alti; sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Dramma a Cassino, 17enne trovata morta nel cortile: precipitata dal terzo piano

Come riportato da Leggo Cassino, un risveglio segnato dal dolore quello di oggi nel quartiere Fossa dei Serpenti, a Cassino. All’interno della corte di un complesso di edilizia residenziale pubblica, in via San Marco, è stato scoperto il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni. A fare la tragica scoperta, intorno alle 7.30, sarebbe stato un residente che stava uscendo di casa e avrebbe notato la giovane a terra nei pressi delle auto parcheggiate, dando immediatamente l’allarme.

17enne trovata morta nel cortile a Cassino: indagini in corso sulla dinamica

Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per la minorenne, prossima alla maggiore età, non c’era ormai più nulla da fare. Dai primi accertamenti effettuati, la giovane sarebbe precipitata dal terzo piano della palazzina in cui viveva con la madre, anche se non si esclude che il decesso possa essere avvenuto nel corso della notte.

I Carabinieri della Compagnia di Cassino stanno ora lavorando per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della ragazza e chiarire ogni aspetto della vicenda. La Procura valuterà eventuali ulteriori approfondimenti investigativi.