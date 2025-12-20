Tragedia in Alto Adige, nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, un bambino di soli 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia a Laudes, nei pressi di Malles. Ecco cosa è successo.

Erano circa le 17.00 di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, quando un bambino di soli 10 anni ha perso la vita in Val Venosta. Il piccolo era assieme a un amichetto e, dopo aver trascorso del tempo nel parco giochi di Laudes, nei pressi di Malles (Bolzano), ha deciso di arrampicarsi su una parete di roccia nel bosco adiacente. Durante l’arrampicata però il bambino è scivolato, precipitando nel vuoto per alcuni metri. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per il bimbo non c’è stato nulla da fare, in quanto è morto sul colpo. L’amico, che si era arrampicato con lui, è stato tratto in salvo dai soccorritori e portato per accertamenti in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche in Carabinieri e la Guardia di Finanza.

La notizia della tragica morte del bambino di soli 10 anni, precipitato da una parete di roccia sulla quale si era arrampicato per gioco, ha sconvolto la Val Venosta. I Vigili del Fuoco, volontari di Laudes, hanno deciso di annullare la festa di Natale che era in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 20 dicembre. Qualche settimana fa, un ragazzo di 19 anni era morto sempre in Val Venosta, colpito da una statua di bronzo sulla quale si stava arrampicando. La vittima di chiamava Leon Moser.