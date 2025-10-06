Una notte tra amici a Glorenza si è trasformata in tragedia. Un giovane di 19 anni, originario di Tubre, ha perso la vita cadendo da una fontana in piazza del Municipio, travolto dalla statua di bronzo sulla quale si era arrampicato. Il tragico incidente ha sconvolto la comunità locale.

Si arrampica sulla statua a Glorenza: cede e lo travolge

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, Glorenza è stata teatro di una tragedia improvvisa. Intorno alle tre del mattino, un giovane ha perso la vita cadendo dalla fontana della piazza del Municipio. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si era arrampicato sulla statua di bronzo che sovrasta la fontana, alta circa due metri, quando la struttura ha ceduto.

La caduta ha provocato il distacco del monumento, che lo ha colpito con violenza, causando lesioni immediatamente fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca e i carabinieri, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Si arrampica sulla statua a Glorenza, cede e lo travolge: chi era la vittima

La vittima è Leon Moser, 19enne originario di Tubre, un piccolo comune dell’Alto Adige. Secondo quanto riferito dagli amici, Leon si trovava in piazza con alcune persone al termine di una serata trascorsa insieme. Giovane intraprendente e appassionato di montagna, si era recentemente formato come impiegato amministrativo e aveva superato l’esame per diventare soccorritore alpino.

La sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità locale, ancora incredula di fronte a una tragedia così improvvisa e inaspettata.