26 anni dopo l’incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la sua vita, Luca Romanin è morto all’età di 49 anni. Una lunga battaglia di sofferenza e resilienza che si conclude, lasciando ricordi, emozioni e un senso di liberazione per chi gli è stato vicino. La sua storia è un tragico promemoria della fragilità della vita e della forza dell’animo umano.

Una vita segnata da un incidente sugli sci

La vita di Luca Romanin, scomparso a 49 anni, e della sua compagna Michela Florean è stata profondamente cambiata 26 anni fa, in un tragico incidente sugli sci in Alta Badia. All’epoca, Luca aveva 26 anni ed era uno sportivo appassionato di calcio, basket, ciclismo, nuoto subacqueo e sci, mentre Michela, a 23 anni, lavorava in un negozio sportivo a Caorle.

Dopo la caduta, Romanin riportò gravi danni e perse progressivamente molte funzioni, restando incapace di parlare. Ricoverato per due anni tra Bolzano e Udine, tornò a casa con gravi limitazioni motorie. Michela decise allora di lasciare il lavoro per prendersi cura di lui senza riserve, trasformando un appartamento nella casa dei genitori di Luca in un luogo di assistenza quotidiana. Come ha ricordato la donna a Il Gazzettino: “Ci eravamo sentiti poco prima dell’incidente. Era stato lo sport ad avvicinarci… Quella telefonata è stata l’ultima prima dello schianto“.

Tragico destino sugli sci: Luca Romanin muore 26 anni dopo l’incidente

Negli anni, Michela ha seguito Luca in ogni momento, aiutandolo negli esercizi di riabilitazione e nella vita quotidiana, affrontando le difficoltà con dedizione e coraggio.

“Sono stati anni impegnativi e, non lo nego, duri. Ma quando c’è un amore vero e sincero, tutto si affronta meglio”.

La loro storia ha ispirato anche i familiari: i nipoti Giorgia e Davide, insieme agli amici, hanno formato la band Final Stage e dedicato agli zii la canzone Endless Love. I funerali di Luca saranno celebrati domani nella Cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, nella loro città natale, a testimonianza di un legame che ha saputo resistere alle avversità per oltre un quarto di secolo.