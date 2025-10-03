Incidente frontale tra auto e furgone a Campobasso: tragico bilancio dei morti

La Tangenziale Est di Campobasso è stata teatro di una terribile tragedia nella tarda mattinata, quando si è verificato un violento scontro frontale tra una Fiat 500 e un furgone. L’incidente, avvenuto al km 6,800 della SS 710 nei pressi dell’autosalone Automix, ha sconvolto la comunità locale.

Una grave tragedia si è verificata nella tarda mattinata lungo la Tangenziale Est di Campobasso, al km 6,800 della SS 710. Un violento impatto frontale ha coinvolto una Fiat 500 e un furgone, provocando due vittime.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la donna alla guida della 500 è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate, mentre l’uomo che conduceva il furgone, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il personale Anas, mentre la tangenziale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

Le persone coinvolte nello scontro sono state identificate come Anna Pennetta, 74 anni, originaria della provincia di Avellino, e Michele Melfi, 61 anni, residente a San Martino in Pensilis.

Le autorità locali hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la rimozione dei veicoli e la bonifica della strada hanno permesso la riapertura della tangenziale nel primo pomeriggio.