Tragedia sull'Aurelia, grave incidente a Grosseto: ci sono morti e feriti

Questa mattina, la statale Aurelia nei pressi di Grosseto è stata teatro di un grave incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto più veicoli, tra cui un furgone in panne e un pulmino con turisti a bordo, provocando un bilancio drammatico. La violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento immediato di elicotteri, ambulanze e vigili del fuoco, mentre le autorità hanno dovuto gestire la viabilità deviando il traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Grave incidente sull’Aurelia a Grosseto

Questa mattina, intorno alle 9, si è verificato un grave sinistro sulla statale Aurelia in direzione nord, poco dopo Grosseto. Lo schianto ha coinvolto un furgone fermo a bordo strada e un pulmino a 9 posti con turisti asiatici, colpito violentemente da un camion in transito. Nell’impatto sarebbe rimasta coinvolta anche un’auto.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, due elicotteri della flotta regionale Pegaso e diverse ambulanze, mentre Anas e le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità, deviando il traffico sulla strada provinciale 152. La statale è rimasta chiusa temporaneamente dal km 188 al km 198.

Tragedia sull’Aurelia, tre morti in un incidente a Grosseto

L’incidente ha provocato la morte di tre persone, tutte a bordo del pulmino, e il ferimento di altre cinque, tra cui due bambini. Due dei feriti più gravi sono stati trasportati con Pegaso 2 all’ospedale delle Scotte di Siena, mentre un altro paziente è stato condotto a Careggi a Firenze in codice giallo. Altri due feriti, tra cui un minore, sono stati trasferiti al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto via terra.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dai veicoli e messo in sicurezza l’area, consentendo ai soccorritori di agire rapidamente.