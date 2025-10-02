Questa mattina, giovedì 2 ottobre, Lavena Ponte Tresa è stata segnata da un grave episodio sulla strada provinciale 233, in via Piacco, conosciuta per i suoi numerosi tornanti. L’incidente in provincia di Varese ha richiamato l’intervento immediato di soccorritori e forze dell’ordine, generando momenti di apprensione tra chi transitava nell’area.

Incidente a Lavena Ponte Tresa: due donne investite

Intorno alle 6:30, due donne – una ragazza di 17 anni e una donna di 50 – sono state travolte in un tratto particolarmente pericoloso della provinciale. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del CRI Luino con un’ambulanza di base e un mezzo avanzato di secondo livello, mentre l’elicottero decollato dalla base di Como ha accelerato il trasporto della vittima più grave.

I carabinieri della Compagnia di Luino hanno gestito la viabilità e coordinato le operazioni, garantendo il passaggio dei mezzi di emergenza e permettendo i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento. La strada ha subito temporanei rallentamenti durante l’intervento.

Incidente a Lavena Ponte Tresa: due donne investite, le loro condizioni

Le prime valutazioni dei sanitari hanno evidenziato la differente gravità delle lesioni: la 17enne è stata trasportata all’ospedale di Circolo in codice giallo, indicando ferite importanti ma non tali da mettere a rischio la vita, mentre la donna di 50 anni ha riportato solo traumi lievi ed è stata soccorsa in codice verde. Grazie all’intervento coordinato di ambulanze, automedica e elisoccorso, entrambe hanno ricevuto assistenza tempestiva, riducendo al minimo le conseguenze dell’incidente.