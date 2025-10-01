Una tragedia ha scosso Roma: una donna di 42 anni è morta dopo giorni di agonia in ospedale, a seguito di un incidente stradale avvenuto su via della Pisana. Era stata investita mentre percorreva la strada e, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, non ce l’ha fatta.

Roma, incidente su via della Pisana: 42enne muore dopo giorni di agonia

Un grave incidente stradale si è verificato venerdì 26 settembre su via della Pisana, poco dopo le 17, all’altezza del civico 178. Una donna di 42 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada insieme alla figlia di 14 anni, rimasta illesa. Il conducente del mezzo, un uomo di 70 anni, è stato soccorso sul posto e portato all’ospedale San Camillo; le sue condizioni non sono apparse gravi. La donna, invece, è stata trasportata inizialmente in condizioni critiche all’Aurelia Hospital, per poi essere trasferita al Policlinico Gemelli, dove è deceduta lunedì 29 settembre dopo tre giorni di agonia.

Le indagini sulla dinamica del sinistro sono affidate alla Polizia Locale del XII Gruppo Monteverde, mentre la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La famiglia della vittima, attraverso i social, ha chiesto aiuto per individuare eventuali testimoni in grado di fornire informazioni sulle fasi dell’incidente:

“Alessia è stata investita dal conducente dello scooter. Poco prima una persona, non sappiamo se uomo o donna, al volante di un Suv di colore nero si è fermata per farla passare. Suv che non l’ha colpita. Ma dopo l’investimento il veicolo è ripartito”.

Lo scooter coinvolto, un modello Askoll, è stato posto sotto sequestro.

Roma, incidente mortale su via della Pisana: chi era la vittima

Alessia Corti lavorava dal 2008 presso Aeroporti di Roma come operatrice ADR Security e risiedeva nella zona Pisana. I colleghi l’hanno ricordata come una persona molto appassionata del proprio lavoro, sempre disponibile e attenta ai dettagli. Aeroporti di Roma ha espresso cordoglio, annunciando un minuto di silenzio, giovedì 2 ottobre, in memoria della dipendente e garantendo sostegno alla famiglia e alla figlia.