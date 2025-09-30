Tragedia questa notte a Canicattì, in provincia di Agrigento. Un ragazzo di 16 anni, Mattia Iannuzzo, è morto in seguito a un terribile incidente stradale.

Tragedia a Canicattì, scontro tra auto e scooter: Mattia muore nell’incidente a 16 anni

Mattia Iannuzzo è morto a soli 16 anni. Intorno alla mezzanotte, si è verificato un terribile incidente stradale a Canicattì, in provincia di Agrigento, nei pressi della villa comunale.

Il minorenne era in sella al suo scooter assieme a una coetanea quando un’auto li ha investiti in pieno. L’automobilista è fuggito senza prestare soccorso. Mattia è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Barone Lombardo, mentre la ragazza che era con lui ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Il sindaco Vincenzo Corbo ha proclamato il lutto cittadino il giorni dei funerali e sospeso tutti gli eventi fino al 5 ottobre.

Tragedia a Canicattì: l’automobilista si è costituito

Non si era fermato a prestare soccorso la persona alla guida della Fiat Cinquecento che, intorno a mezzanotte, ha travolto Mattia Iannuzzi e una sua coetanea a bordo di uno scooter, causando la morte del 16enne. All’alba di oggi, il conducente dell’auto e il passeggero, si sono costituiti presentandosi al commissariato di Polizia. Si tratta di due giovani di 19 e 25 anni di Canicattì.