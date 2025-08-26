Il drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Palermo: una donna è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, la donna non ce l’ha fatta. Le circostanze dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità, che cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente. La comunità resta sotto shock per la tragica perdita.

Travolta da uno scooter mentre attraversa la strada, epilogo tragico a Palermo

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sul lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza della Marsa, dove una donna di 65 anni è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo, un uomo di 51 anni, ha riportato ferite gravi, cadendo nel tentativo di evitare l’impatto.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Polizia e vigili urbani della sezione Infortunistica hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’impatto.

Travolta da uno scooter mentre attraversa la strada, epilogo tragico: chi è la vittima

La vittima, Anna Romano, era una figura nota e amata a Palermo, prima di tutto per il suo impegno nei corsi pre e post parto, che l’avevano resa un punto di riferimento per molte neo mamme. Moglie di Gabriele Palpacelli, ex consigliere nazionale della Federtennis scomparso nel 2022, e zia del tennista Marco Cecchinato, la donna era profondamente legata alla famiglia e alla comunità sportiva.

I colleghi e gli amici la ricordano come una persona instancabile, pronta ad aiutare tutti e sempre al fianco della sua famiglia, lasciando un vuoto significativo nella città e tra chi le voleva bene.