Un terribile incidente in Russia: un camion carico di diossido di carbonio liquido si è schiantato sull’autostrada, provocando un’esplosione impressionante. Le immagini, diffuse rapidamente online, mostrano la potenza devastante dell’impatto e i pericoli legati al trasporto di sostanze chimiche ad alto rischio.

Tragico incidente sull’autostrada di Nižnij Novgorod in Russia

Il drammatico episodio ha avuto luogo su un’autostrada nella regione di Nižnij Novgorod, in Russia, dove un camion cisterna carico di diossido si sarebbe scontrato violentemente con un altro mezzo in transito.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’incidente è stato ripreso da una dash cam di un veicolo che viaggiava in direzione opposta. L’impatto ha provocato un’esplosione impressionante, distruggendo completamente il camion cisterna e proiettando detriti per decine di metri lungo la carreggiata, colpendo alcune automobili in transito.

Terribile incidente sull’autostrada in Russia: tragico bilancio

L’autista del camion è deceduto sul colpo a causa della violenza dell’esplosione. Un uomo e un bambino, che si trovavano su un’auto vicina al punto dell’incidente, invece, avrebbero riportato ferite lievi causate dall’impatto dei frammenti. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sul trasporto di sostanze pericolose su strade trafficate e sull’efficacia delle misure di sicurezza in caso di incidenti con materiali chimici ad alto rischio.