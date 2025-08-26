Tragedia a Cagliari: un neonato di appena quattro mesi è morto a seguito di un tragico incidente domestico. La comunità locale è sconvolta dalla notizia, mentre le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto e prestare supporto alla famiglia colpita dal dolore.

Dramma a Cagliari: neonato di 4 mesi morto per un tragico incidente domestico

Un tragico incidente domestico ha sconvolto la serata di lunedì 25 agosto a Settimo San Pietro, piccolo centro vicino a Cagliari. Un neonato di quattro mesi ha perso la vita dopo essere caduto nello spazio tra il letto e un comodino, rimanendo intrappolato.

La madre, presente nella stanza adiacente, si è accorta solo dopo quanto accaduto e ha subito allertato i soccorsi. I medici del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno tentato per oltre mezz’ora di rianimare il bambino, che purtroppo è arrivato già morto all’ospedale Brotzu.

Neonato di 4 mesi morto a Cagliari: indagini e primi accertamenti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu, che hanno avviato le prime verifiche sulla dinamica della tragedia. Al momento, come riportato da CagliariToday, le autorità escluderebbero qualsiasi dolo e propenderebbero per la tesi di una morte accidentale, ma le indagini proseguiranno per chiarire tutti i dettagli.

La comunità locale, sconvolta dall’accaduto, piange la perdita del piccolo e si stringe attorno alla famiglia colpita dal dolore.