Un grave incidente stradale ha sconvolto la Cilentana nella serata di ieri: un giovane di 29 anni di Agropoli ha perso la vita nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello schianto.

Con l’uomo viaggiavano anche la moglie e i due figli, rimasti feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Nell’incidente è stata coinvolta anche una terza auto, una Citroen, oltre al camper e alla BMW protagonisti dello scontro frontale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto ai rilievi e alla messa in sicurezza della carreggiata. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore mentre i soccorsi prestavano assistenza ai feriti.

Un’altra drammatica vicenda ha scosso la Cilentana in questa estate già segnata da numerosi incidenti stradali. Nella serata di ieri, all’altezza di Prignano Cilento, un violento scontro frontale tra un camper e un’auto ha causato la morte di Santo Bottone, 29 anni, originario di Agropoli e residente a Borgomanero.

Il giovane, operaio nel Nord Italia, aveva trascorso la giornata a Palinuro partecipando a una gita in barca nella suggestiva Grotta Azzurra. Al rientro, il terribile impatto non gli ha lasciato scampo, interrompendo bruscamente la sua vita e lasciando nello sgomento familiari e amici.