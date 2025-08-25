Nella notte tra domenica e lunedì a Milano, due automobili sono rimaste coinvolte in un violento incidente stradale. Tra i feriti, un uomo di 35 anni versa in condizioni critiche ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La dinamica dello schianto è ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Milano, violento incidente tra due auto nella notte

Grave incidente nella notte lungo viale Enrico Fermi, tra i quartieri Affori e Niguarda. Per cause ancora da accertare, due auto si sono urtate violentemente pochi minuti dopo le 2 del mattino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, con un’auto medica e due ambulanze, e gli agenti della polizia locale per i rilievi, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto sul lungo vialone che costeggia l’ospedale Niguarda.

Milano, violento incidente tra due auto nella notte: 35enne in condizioni critiche

Tre persone sono rimaste ferite nell’impatto, come riportato da MilanoToday. Un uomo di 35 anni, a bordo di una delle vetture, ha riportato traumi gravi ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, in pericolo di vita. Sull’altra auto c’erano due giovani di 23 anni, portati al San Carlo in codice giallo: le loro condizioni, seppur serie, non desterebbero al momento preoccupazioni.