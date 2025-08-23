Non si fermano gli incidenti sulle autostrade italiane, dopo i gravissimi episodi di guidatori in contromano che hanno causato in questa estate incidenti gravissimi, anche gli incidenti in senso di marcia corretto a causa della velocità o di malfunzionamenti dei veicoli. Questo è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri sulla A50.

Incidente sulla A50, morto il guidatore e grave il passeggero

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla carreggiata nord della Tangenziale Ovest, in direzione di Assago. I protagonisti del sinistro una coppia di turisti di origine svizzera.

L’uomo di nome Hans Van Kanel, che ha perso la vita, aveva 36 anni, la sua compagna di 38 è in gravi condizioni ed è stata portata in ospedale.

Sia l’uomo che la donna sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario accorso sul luogo dell’incidente, come riporta MilanoToday.

La causa dell’incidente non è stata ancora ufficializzata ma dalle prime ricostruzioni il guidatore ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail rimbalzando in mezzo alla carreggiata.

Oltre 5 km di coda per i curiosi

Il traffico è rimasto rallentato per molto tempo, oltre 5 i km di coda nel tratto interessato dal sinistro, parte di questi km dovuti soprattutto a curiosi che si sono fermati ad osservare la scena.

Grazie al lavoro dei vigili del fuoco i corpi sono stati rimossi dalle lamiere dell’automobile permettendo di effettuare i primi soccorsi. Come già detto per l’uomo al volante non c’è stato nulla da fare, la donna invece è ancora viva seppur in gravi condizioni.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie in merito alla situazione clinica della donna, con la speranza che riesca a sopravvivere a dispetto delle ferite riportate dall’impatto.