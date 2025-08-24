Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo ad una delle persone alla guida. É quello avvenuto, a Giffoni Valle Piana, tra due auto intorno alle 7 del 24 agosto lungo la strada provinciale 26/D. Lo scontro è stato segnalato al confine con il comune di Montecorvino Rovella: qui sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine per soccorrere gli occupanti dei due veicoli e chiarire la dinamica dei fatti.

L’epilogo è drammatico.

Un incidente frontale sulla provinciale che collega Giffoni Valle Piana a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. É quanto avvenuto nelle prime ore della domenica coinvolgendo complessivamente tre persone, ovvero i due conducenti ed una ragazza che invece si trovava sul sedile passeggero di uno dei veicoli coinvolti. Con un epilogo drammatico.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare, a seguito del grave incidente stradale, il decesso di un giovane di 22 anni. La vittima era alla guida di una delle auto coinvolte e viveva a Bellizzi. Ferita la 21enne che si trovava seduta accanto a lui: le sue condizioni sono grave ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. L’altro conducente ha 47 anni ed ha riportato ferite non gravi.

Si lavora per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti: il frontale è avvenuto in un tratto in curva della provinciale: una delle auto avrebbe invaso la corsia opposta per ragioni ancora da accertare. Il veicolo proveniente dall’altro senso di marcia non avrebbe potuto evitare il forte impatto. I due veicoli, a riprova della violenza dell’urto, risultano completamente danneggiati nella parte anteriore.