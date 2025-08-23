Vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno una prima ipotesi in merito alle possibili cause del rogo

Il dramma è avvenuto alla periferia di Bologna ed è costato la vita ad una donna, trovata morta all’interno della sua abitazione divorata dal fuoco. L’incendio è divampato all’improvviso nell’appartamento in via Rimesse: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, non appena sono riusciti ad entrare in casa, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna.

É stata formulata una prima ipotesi in merito alle possibili cause del rogo.

Rogo mortale in un appartamento: trovata senza vita una donna. Le cause

É stata una vicina a lanciare l’allarme chiamando i soccorsi, dopo aver udito delle urla provenienti dall’appartamento rendendosi conto che, dalla medesima abitazione, fuoriusciva anche del fumo. Sul posto sono intervenuti in una manciata di minuti vigili del fuoco e polizia ma quando sono riusciti ad accedere all’abitazione la donna, un’anziana di 79 anni, era già morta.

Secondo quanto ricostruito poco prima delle 8 alcune persone che la aiutano a lavarsi e a mangiare le avevano fatto visita. Poco dopo è divampato il rogo in merito alle cui cause sono state formulate delle ipotesi. Si ritiene che le fiamme possano essere state provocate da una sigaretta caduta accidentalmente sul letto. La pensionata aveva inoltre problemi di deambulazione, e anche per questo non sarebbe riuscita ad uscire in tempo dalla casa, all’ultimo piano di un palazzo. Si ritiene dunque che possa essersi trattato di una disgrazia ma le indagini proseguono.