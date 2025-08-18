Gli incendi boschivi sono diventati sempre più frequenti e pericolosi, minacciando non solo l’ambiente, ma anche le comunità rurali. Quando le fiamme si avvicinano a cascine, fienili o abitazioni isolate, cresce significativamente il rischio di danni materiali e di intossicazioni da fumo. L’ultimo intervento a Belforte Monferrato, nell’Alessandrino, ha visto l’impiego di squadre a terra dei vigili del fuoco, supportate dall’elicottero Drago e dai Canadair lungo la strada del Monte Colma.

Belforte Monferrato, incendio boschivo colpisce una cascina

Un incendio boschivo è divampato a Belforte Monferrato, nell’Alessandrino, coinvolgendo una cascina con persone all’interno. I Vigili del Fuoco hanno operato con squadre a terra, supportati dall’elicottero Drago e da un Canadair lungo la strada del Monte Colma, per contenere le fiamme e proteggere le abitazioni vicine. Le autorità hanno comunicato che il rogo si è rapidamente esteso, raggiungendo anche il territorio di Rossiglione, nell’entroterra genovese, costringendo i soccorsi a lavorare per ore in condizioni difficili, aggravate dal caldo e dalla vegetazione secca.

Belforte Monferrato, incendio boschivo colpisce una cascina: diverse persone intossicate

Il bilancio dei feriti, riferiscono i Vigili del Fuoco tramite la loro pagina ufficiale, è di quattro persone intossicate. Tra queste, un uomo versa in gravi condizioni ed è stato trasferito in codice rosso a Genova, mentre gli altri tre – due uomini e una donna – hanno ricevuto cure ospedaliere nella stessa città. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati agli incendi boschivi, particolarmente frequenti nei mesi estivi e nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, dove il caldo intenso e la siccità rendono il territorio vulnerabile.