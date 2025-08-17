Un incendio ha devastato un palazzo di sette piani a Biella, causando panico tra gli abitanti e un bilancio drammatico. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, mentre le autorità locali hanno avviato la messa in sicurezza dell’edificio.

Biella, incendio in un palazzo di sette piani: interventi e testimonianze dei residenti

Sul luogo dell’incendio sono accorsi rapidamente i vigili del fuoco di Biella e Cossato, insieme alle ambulanze del 118 e ai carabinieri. I pompieri hanno provveduto a evacuare tutti i residenti, molti dei quali si sono lanciati dalle finestre per mettersi in salvo dalle fiamme. Secondo alcune testimonianze, poco prima dello scoppio si è udito un forte boato. Le cause del rogo non sono ancora note e sono attualmente al vaglio degli specialisti del Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco.

Biella, incendio in un palazzo di sette piani: drammatico bilancio

Un rogo è divampato nella parte inferiore di un palazzo di sette piani a Biella, in Strada Regione Croce, nel rione Chiavazza. Le fiamme hanno provocato la morte di un uomo di 44 anni, originario del Marocco, che secondo le prime ricostruzioni dormiva nei locali della cantina, dove si presume abbia avuto origine l’incendio. Altre sette persone sono rimaste intossicate dal fumo denso sviluppatosi durante il rogo.