Un boato improvviso, poi il bagliore delle fiamme che si alza nel cielo notturno di Napoli. Un violento incendio ha colpito un grattacielo del Centro Direzionale, trasformando in poche ore due interi piani in macerie fumanti. Le sirene dei vigili del fuoco hanno squarciato il silenzio, mentre decine di residenti assistevano attoniti alla scena.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma la paura e lo shock tra i presenti restano forti.

Napoli, notte di paura: grattacielo divorato da un incendio

Le immagini diffuse sui social mostrano le fiamme avvolgere il ventesimo e il ventunesimo piano, con finestre esplose e schegge incandescenti precipitate sulle strade deserte del Centro Direzionale.

Il rogo ha lasciato nell’aria un forte odore di bruciato, mentre sono in corso verifiche sulla stabilità della struttura e sull’agibilità dei piani sottostanti. L’episodio si aggiunge a una serie di incendi che, negli ultimi giorni, hanno colpito la città e i dintorni: dal vasto rogo che ha devastato oltre 500 ettari del Parco Nazionale del Vesuvio, alla fiamma che il 10 agosto ha interessato la sala macchine della motonave “Raffaele Rubattino” diretta da Palermo a Napoli.

Nella notte tra l’11 e il 12 agosto, un violento incendio è divampato all’isola G1 del Centro Direzionale di Napoli, colpendo i piani alti di un grattacielo a pochi passi dal Tribunale. Le fiamme, partite dal ventesimo piano, si sono propagate rapidamente al livello superiore e, in parte, al ventiduesimo, danneggiando anche le vetrate di locali vicini.

L’edificio ospita uffici e, al momento dell’incidente, i locali interessati erano vuoti: nessuna persona è rimasta ferita. Numerose squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di autoscale e getti d’acqua, hanno lavorato per ore fino a riportare la situazione sotto controllo nella mattinata di oggi, martedì 12 agosto, mentre la polizia presidiava l’area e avviava le indagini sulle cause, tra le ipotesi un possibile corto circuito.