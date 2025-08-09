Un vasto incendio ha coinvolto la zona industriale di Catania, mettendo a rischio la sicurezza a causa della possibile esplosione di sostanze infiammabili. Le autorità sono intervenute rapidamente per contenere le fiamme e evacuare le aree circostanti.

Catania, incendio devastante nell’area industriale: scatta l’allarme esplosioni

Un vasto incendio è scoppiato nelle scorse ore nella zona industriale di Catania, precisamente lungo la Quinta Strada, coinvolgendo un’azienda specializzata nello stoccaggio e lavorazione di rifiuti plastici e cartacei, la Etna Global Service.

All’interno dello stabilimento sarebbe presente un serbatoio contenente gasolio, che ha fatto scattare l’allarme per il possibile pericolo di esplosioni. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. La coltre di fumo denso si è diffusa nell’aria, rendendo visibile la situazione critica da diverse zone della città. Per monitorare la qualità dell’aria è stato richiesto l’intervento dell’Arpa.

Catania, incendio devastante nell’area industriale: attivati i soccorsi

Sul posto sono attive numerose squadre di Vigili del Fuoco, provenienti dalla Centrale di Catania, dal Distaccamento Sud, e dai comandi di Paternò e Linguaglossa, supportate da numerose autobotti per contenere le fiamme, che risultano particolarmente ostiche a causa della natura dei materiali coinvolti.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e la Forestale. Il sindaco Filippo Rapisarda ha invitato i residenti del Villaggio Sant’Antonio Abate a seguire le indicazioni di sicurezza, chiudendo porte e finestre per limitare l’ingresso di fumi nocivi.