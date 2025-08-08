Un vasto incendio è divampato sulle pendici del Vesuvio, generando una densa colonna di fumo che si è rapidamente propagata fino a coprire gran parte del cielo sopra Napoli. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno richiesto un immediato intervento dei vigili del fuoco, impegnati a contenere il rogo e a prevenire ulteriori danni.

L’incendio ha destato preoccupazione tra la popolazione locale, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza della zona.

La situazione degli incendi boschivi in Campania e l’appello della Protezione Civile

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale, dal 15 giugno ad oggi in Campania si sono verificati 1.060 incendi boschivi, che hanno coinvolto un’estensione stimata di 2.568 ettari di territorio bruciato.

La Protezione Civile coordina le operazioni di antincendio con il supporto di vigili del fuoco, Canadair e altre forze, impegnate via terra, aria e mare. L’ente ha sottolineato l’importanza della prevenzione, ricordando il divieto di usare fuochi d’artificio, lanterne o razzi vicino a boschi e pascoli fino al 30 settembre.

Inoltre, ha esortato i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali incendi attraverso il Numero Verde regionale 800.232525, evidenziando come anche piccoli gesti imprudenti possano provocare danni irreparabili al patrimonio naturale. In particolare, permane alta la criticità nel Parco nazionale del Vesuvio, dove da quattro giorni un incendio continua a distruggere la pineta di Terzigno, nonostante l’intervento incessante di Canadair, vigili del fuoco e Protezione Civile.

Incendio di vaste dimensioni sul Vesuvio, colonna di fumo visibile da Napoli

Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato in un’area verde situata alle pendici del Vesuvio, interessando in particolare il versante sud del vulcano, nella zona del Monte Somma. Dal rogo si è levata un’imponente colonna di fumo nero, visibile da molti chilometri di distanza, inclusa la città di Napoli.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Napoli, guidate dal Comandante Giuseppe Paduano, impegnate nel tentativo di contenere le fiamme. L’incendio rappresenta una delle numerose emergenze che hanno interessato la regione negli ultimi mesi.