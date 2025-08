Disastroso incendio a Pompei: si indaga sull’origine dolosa delle fiamme

In queste ore le autorità stanno indagando per capire se il rogo sia di origine dolosa.

Dopo il rogo di una settimana fa a Castellammare, la Campania deve far fronte a un altro maxi incendio, questa volta a Pompei, all’interno di un capannone adibito a deposito di abiti usati e stracci.

Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco sono stati propri i vestiti all’interno del capannone. La nube di fumo scaturita dall’incendio è risultata visibile a Scafati e anche fino a Napoli, in particolare nelle zone di Posilipo. Sul luogo dell’incendio i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, la Polizia Municipale e il personale Arpac. Il sindaco di Scafati ha invitato i cittadini a chiudere porte e finestre per precauzione.

Gli inquirenti stanno già indagando per capire le cause dell’incendio di questa mattina a Pompei. Il capannone risulterebbe abbandonato da tempo e, secondo Reportweb, si ipotizza che l’origine del rogo sia dolosa, o un atto vandalico o un tentativo di distruggere le prove dopo aver magari utilizzato il capannone in modo illegale. Le indagini, come detto, sono in corso.