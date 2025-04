Nuovi sviluppi sulle indagini della funivia di Castellammare

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un nuovo sopralluogo lungo la funivia che collega Castellammare di Stabia al monte Faito, a seguito della tragica caduta di una cabina avvenuta il 17 aprile, che ha causato la morte di quattro persone e un ferito.

Questo nuovo accertamento coinvolge non solo il consulente tecnico nominato dagli inquirenti, ma anche i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, tutti impegnati a raccogliere ulteriori prove e informazioni.

Il punto critico della tragedia

Il consulente, durante il sopralluogo, si è concentrato sulla stazione del Faito, un luogo cruciale poiché la cabina precipitata era quasi arrivata a questa stazione prima di invertire la direzione verso Castellammare e cadere. Questo dettaglio è fondamentale per comprendere le dinamiche dell’incidente e per valutare eventuali responsabilità. L’analisi della traiettoria della cabina e delle condizioni operative della funivia sono al centro delle indagini.

Utilizzo di tecnologie avanzate per le indagini

Come già avvenuto in precedenti sopralluoghi, la Polizia Scientifica ha impiegato droni per videoregistrare le aree ispezionate. Questa tecnologia consente di ottenere una visione dettagliata e di difficile accesso, utile per analizzare il contesto in cui è avvenuta la tragedia. L’uso di droni rappresenta un passo avanti nelle indagini, permettendo di raccogliere dati visivi che possono rivelarsi determinanti per la ricostruzione dei fatti.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La comunità locale è in attesa di risposte chiare e definitive riguardo all’incidente. Le famiglie delle vittime chiedono giustizia e trasparenza, mentre le autorità competenti sono sotto pressione per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. Le indagini sono cruciali non solo per accertare le responsabilità, ma anche per migliorare la sicurezza delle infrastrutture di trasporto pubblico, che devono garantire la massima protezione per i cittadini.