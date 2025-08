Vigili del fuoco in azione a Locate Triulzi: incendio mortale in un appartamento

Vigili del fuoco in azione a Locate Triulzi: incendio mortale in un appartamento

Un incendio improvviso ha spezzato una vita nella notte a Locate Triulzi, nel Milanese. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento situato in una palazzina residenziale, lasciando senza scampo una donna che si trovava all’interno.

Locate Triulzi, incendio in un appartamento: muore una donna tra le fiamme

È finita in tragedia una notte di fuoco a Locate di Triulzi, nell’hinterland milanese.

Una donna di 59 anni ha perso la vita a seguito di un incendio divampato intorno alle 4.30 del mattino in un appartamento al primo piano di una palazzina di due piani, in via Benedetto Secondo 1/C.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare, l’hanno trovata priva di sensi nel bagno: si ipotizza che si fosse rifugiata lì nel tentativo disperato di mettersi al riparo dalle fiamme che avevano già invaso l’abitazione. Purtroppo, per lei non c’era più nulla da fare. L’allarme è stato dato dai vicini, svegliati dal fumo e dal crepitio del rogo.

Incendio a Locate Triulzi, evacuato lo stabile e indagini in corso

La vittima viveva sola, dettaglio che ha probabilmente evitato un bilancio ancor più drammatico. Sul posto sono accorsi i carabinieri, diverse squadre dei vigili del fuoco e il personale del 118. L’intero stabile è stato evacuato per precauzione, ma in mattinata le famiglie hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti, ad eccezione di quello situato sopra l’alloggio coinvolto, ritenuto temporaneamente inagibile.

Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica sono proseguite nelle ore successive. Restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato il violento incendio.