Voli sospesi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa per colpa di un incendio divampato nei pressi dello scalo. Ecco la situazione aggiornata.

Aeroporto di Catania, voli sospesi: gli aggiornamenti sull’incendio vicino allo scalo

In questo momento i vigili del fuoco sono al lavoro nei pressi dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa, dove è scoppiato un incendio.

Sebbene l’aerea interessata dalle fiamme non coinvolga direttamente lo scalo siciliano, i voli sono stati temporaneamente sospesi. A comunicarlo la Sac, ovvero la società di gestione dell’aeroporto di Catania: “tutte le operazioni di volo sono state temporaneamente sospeso con conseguente chiusura dello spazio aereo necessario allo svolgimento delle attività dei velivoli antincendio.”

Aeroporto di Catania, il comunicato della Sac

Come detto i vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme nei pressi dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa. I voli sono al momento sospesi soprattutto per via dell’intenso fumo e le conseguenti condizioni di rischio. Nel comunicato la Sac ha inoltre invitato i passeggeri a non recarsi all’aeroporto e a contattare la propria compagnia aerea per avere aggiornamenti sui voli, riprogrammazioni o eventuali riprotezioni: “continueremo a monitorare la situazione in costante contatto con le autorità competenti e forniremo aggiornamenti non appena disponibili. Ci scusiamo per i disagi e vi ringraziamo per la collaborazione.”