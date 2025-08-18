Dramma nella notte a Rivalta di Torino, dove è scoppiato un incendio all’interno di una palazzina: morta una donna di 28 anni, ferito il padre.

Rivalta di Torino: incendio nella notte in una palazzina

Questa notte, a Rivalta di Torino, si è sviluppato un incendio all’interno di una palazzina in viale Cadore 54.

Il rogo è divampato all’interno di un appartamento situato al secondo piano. A dare l’allarme un vigilante della Telecontrol, residente poco distante che stava uscendo per andare al lavoro. L’uomo è corso nell’appartamento ed è riuscito a tirare fuori un uomo prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, mentre non è riuscito a raggiungere la figlia dello stesso. Sono stati poi i pompieri a tirarla fuori. La giovane, 28enne, è stata trasportata d’urgenza col l’elisoccorso al Cto di Torino.

Incendio in palazzina a Rivalta di Torino: muore 28enne, ferito anche il padre

La donna di 28 anni è stata traportata in arresto cardiaco al Cto di Torino ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Il padre invece è al momento ricoverato all’ospedale di Rivoli. Le autorità stanno intano indagando per capire le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio all’interno della palazzina dove ha perso la vita la 28enne.