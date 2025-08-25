Terribile incidente questa mattina, 25 agosto 2025, a Campochiesa, frazione di Albenga. Coinvolto un motociclista, trovato a terra sull’asfalto dai soccorritori.

Campochiesa, terribile incidente in moto: la dinamica

Poco prima della 8.00 di questa mattina si è verificato un terribile incidente stradale a Campochiesa, frazione del Comune di Albenga, in provincia di Savona.

Coinvolto un motociclista, ritrovato steso a terra dai soccorritori giunti sul posto. Al momento però le autorità stanno indagando, non è chiara infatti la dinamica del sinistro, non si sa infatti se la moto si sia schiantata autonomamente o se siano rimasti coinvolti altri veicoli.

Grave incidente in moto a Campochiesa: motociclista intubato e trasferito al Santa Corona

Come visto, questa mattina si è verificato un grave incidente a Campochiesa, nel Comune di Albenga. Un motociclista è stato trovato riverso a terra sull’asfalto dai soccorritori. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie, tanto che il centauro è stato intubato direttamente sul posto e stabilizzato, prima di essere trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Come detto al momento non è chiara la dinamica del sinistro, sul posto la Polizia Stradale al fine di effettuare tutti i rilevi necessari a stabilire cosa sia successo e le eventuali responsabilità.