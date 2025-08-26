Lo scorso sabato, una giovane donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata e aver perso il controllo della moto su cui viaggiava ad Aversa. Le autorità hanno subito avviato le indagini, che hanno portato a un arresto. La comunità locale è rimasta sotto choc per la drammaticità dei fatti.

Accoltellamento e incidente ad Aversa

Dopo l’accoltellamento, la giovane è stata soccorsa dal compagno, Paolo Scarano, che l’ha caricata sulla moto nel tentativo di trasportarla al pronto soccorso del Moscati di Aversa. Durante il tragitto, il motociclo si è scontrato con un’auto guidata da un militare statunitense, rendendo necessario il trasferimento urgente della ragazza al Cardarelli.

Il compagno, inizialmente ricoverato, ha lasciato la struttura contro il parere dei medici. La vicenda si intreccia con un precedente drammatico: Scarano è stato condannato a 23 anni di reclusione per l’omicidio di Paolo Menditto, avvenuto nel 2023, un episodio scaturito da questioni legate allo spaccio di stupefacenti e alla protezione della compagna.

Aversa, accoltellamento e incidente: la svolta nelle indagini, disposto un arresto

Una donna di 67 anni, Antonietta Colurcio, è stata arrestata per aver ferito gravemente la 28enne ad Aversa nella serata di sabato, in viale Kennedy. La vittima è stata colpita da almeno due fendenti, uno dei quali ha raggiunto un polmone, e si trova ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori del commissariato di Aversa, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio tra la suocera e la nuora, legato alla complicata relazione della 28enne con il figlio della 67enne.

L’arrestata, già nota alle forze dell’ordine, è stata trasferita al carcere di Secondigliano in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.