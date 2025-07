A Bologna, brutale aggressione in ambito familiare: arrestato l’ex compagno per tentato omicidio, donna grave in ospedale.

A Bologna si è consumata una drammatica aggressione: un uomo ha tentato di uccidere l’ex compagna a coltellate. La donna è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale, mentre l’aggressore è stato arrestato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le motivazioni della tragedia.

Bologna, violenta aggressione a coltellate: donna in gravi condizioni

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica 27 luglio e a lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini e il figlio della parente che ospitava la donna. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato la porta dell’appartamento danneggiata e il coltello presumibilmente usato per l’attacco.

Una donna di 50 anni, di origine marocchina, versa in condizioni critiche dopo essere stata brutalmente accoltellata nella sua abitazione di via Francesco del Cossa, nel quartiere Barca di Bologna. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza al reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore, dove si trova in pericolo di vita.

Il presunto aggressore, un uomo marocchino di 44 anni, connazionale e ex compagno della vittima, è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe manifestato la volontà di riallacciare la relazione, rifiutata categoricamente dalla donna, e dopo una serie di telefonate e messaggi senza risposta, ha fatto irruzione nell’appartamento per compiere l’aggressione.

Bologna, violenta aggressione a coltellate: uomo arrestato

Sono tuttora in corso approfondimenti per ricostruire gli eventi che hanno preceduto l’aggressione e per capire in che modo il 44enne sia riuscito a entrare nell’abitazione. Su ordine del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Bologna, l’uomo è stato trasferito in carcere, dove resterà in attesa delle ulteriori decisioni dell’Autorità giudiziaria.