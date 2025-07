Studente e attivista LGBTQ aggredito in pieno centro a Torino ha deciso di filmare l'aggressione e di pubblicarla su internet.

Altro episodio di aggressione a sfondo omofobo dopo quanto accaduto a Roma, stavolta il teatro dello scontro è il centro di Torino e la vittima è un giovane che sino a quel momento stava tranquillamente camminando per la propria strada senza infastidire nessuno. A differenza di tanti altri ha deciso di sfruttare l'”arma” del video per dimostrare come sono effettivamente andate le cose.

Come ha reagito la vittima dell’aggressione

La vittima si chiama Luca Losardo è uno studente ed attivista LGBTQ, di conseguenza è una persona che conosce perfettamente il triste fenomeno che sta dilagando delle nostre città, frutto di paura, ignoranza e cattiveria, per questo motivo ha trovato un ulteriore modo per provare a tutelarsi e tutelare la comunità.

Il modo che ha trovato è quello di fare il video dell’aggressione e subito dopo di “vloggare” quanto accaduto per poi pubblicarlo sui social, così da avere un’ampia cassa di risonanza che potesse richiamare l’attenzione sul tema.

Luca ha poi sottolineato come la presenza di un Bar nella zona dell’aggressione non sia stata utile allo scopo di fornire aiuto ma ha svolto il ruolo opposto, infatti ha spinto la vittima per farla allontanare.

La replica del bar alle accuse

Il bar ristorante Saudade dopo aver visto pubblicato online il video ha deciso di esprimersi tramite un comuniato dove afferma di non essere stato coinvolto in comportamenti omofobi, sia come attività che a livello di personale lavoratore al proprio interno.

L’azienda cercherà quindi di capire come si siano svolti i fatti e si reputa totalmente estranea alla vicenda testimoniata da Luca Losardo tramite il suo filmato.