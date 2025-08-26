Vicenza sotto choc per un episodio di violenza. Un prof è stato accoltellato alla schiena dopo aver negato una sigaretta a un uomo, ora in fuga. L’aggressione, avvenuta a Bassano del Grappa, ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine, che hanno avviato una caccia all’uomo per identificare e fermare il responsabile.

Vicenza, prof accoltellato per una sigaretta negata: aggressore in fuga

Ieri mattina, 25 agosto, un docente del liceo “Brocchi” di 63 anni è stato colpito alle spalle da un uomo sconosciuto mentre camminava lungo viale XI Febbraio, nel centro di Bassano del Grappa. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7.30, a pochi metri dai Giardini Parolini e dalla scuola dove l’insegnante lavora. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe scaturito dal rifiuto del professore di offrire una sigaretta. Dopo essere stato pugnalato, il docente è caduto a terra, mentre l’aggressore si è dato alla fuga.

Soccorso immediatamente da alcuni passanti e dai lavoratori di un cantiere vicino, l’uomo è stato portato prima all’ospedale di Bassano e poi trasferito al San Bortolo di Vicenza, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere frammenti di lama in ceramica rimasti conficcati vicino alla spina dorsale e all’aorta.

Vicenza, prof accoltellato per una sigaretta negata: caccia all’uomo e indagini serrate

I carabinieri hanno lanciato un’ampia operazione per rintracciare l’aggressore, mobilitando diverse pattuglie e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Le ricerche hanno coinvolto anche i condomini lungo viale XI Febbraio e nelle vie limitrofe, con controlli porta a porta per verificare eventuali segnalazioni o persone sospette.